Белый дом поддержал продление финансирования работы правительства США

Администрация президента США Джо Байдена считает необходимым продлить финансирование работы американского правительства до 20 декабря текущего года. Об этом говорится в заявлении Административно-бюджетного управления (АБУ) Белого дома.

Как следует из заявления, администрация "поддерживает принятие" предложенного членом Палаты представителей Конгресса Томом Коулом (республиканец от штата Оклахома) законопроекта, который позволил бы "федеральному правительству продолжать работу до 20 декабря и предоставил бы Конгрессу больше времени на согласование финансирования на весь 2025 год".

"Администрация призывает обе палаты Конгресса как можно скорее принять этот законопроект, чтобы избежать дорогостоящего и ненужного шатдауна (приостановки работы - прим. ТАСС) правительства и обеспечить достаточное время для принятия бюджета на 2025 год позднее в текущем году", - говорится в документе.

19 сентября Палата представителей Конгресса США полного состава не приняла законопроект о финансировании американского правительства до 28 марта 2025 года.

Федеральному правительству придется приостановить работу, если до конца сентября не будет принят полноценный бюджет или временное финансирование на следующий финансовый год, который начинается в стране 1 октября. Белый дом ранее заявлял, что этот проект предоставит правительственным учреждениям "неоправданно низкий уровень [финансирования] как на оборонные, так и на необоронные" нужды.