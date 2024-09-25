Поставки зонтов и дождевиков из Китая в Россию оказались рекордными

Ввоз Россией из КНР товаров для защиты от дождя по итогам прошлого месяца продемонстрировал рекордные уровни. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные китайской таможни.

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Как отмечается, речь идет о дождевиках, зонтах и сапогах. Подчеркивается, что поставки этих товаров достигли чуть более 100 миллионов долларов. Данное значение - максимальный месячный объем поставок с июля прошлого года (114,9 миллиона долларов).

В августе этого года по сравнению с августом прошлого спрос на китайские товары от дождя увеличился. Как сообщается, объемы импорта выросли на 13,2%.

По данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам первых семи месяцев 2024 года вырос на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 136,67 миллиарда долларов.

Ранее заявил замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Владимир Ивин в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что основной торговый партнер России – Китай. Доля страны во внешней торговле РФ достигает 33%, отметил он. По словам Ивина, «у нас больше 130 миллиардов долларов торговля с Китаем». Далее в рейтинге идут Турция и Индия с показателем в 8,5%, добавил он.