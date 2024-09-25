Поставки зонтов и дождевиков из Китая в Россию оказались рекордными
Ввоз Россией из КНР товаров для защиты от дождя по итогам прошлого месяца продемонстрировал рекордные уровни. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные китайской таможни.
Как отмечается, речь идет о дождевиках, зонтах и сапогах. Подчеркивается, что поставки этих товаров достигли чуть более 100 миллионов долларов. Данное значение - максимальный месячный объем поставок с июля прошлого года (114,9 миллиона долларов).
В августе этого года по сравнению с августом прошлого спрос на китайские товары от дождя увеличился. Как сообщается, объемы импорта выросли на 13,2%.
По данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам первых семи месяцев 2024 года вырос на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 136,67 миллиарда долларов.
Ранее заявил замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Владимир Ивин в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что основной торговый партнер России – Китай. Доля страны во внешней торговле РФ достигает 33%, отметил он. По словам Ивина, «у нас больше 130 миллиардов долларов торговля с Китаем». Далее в рейтинге идут Турция и Индия с показателем в 8,5%, добавил он.