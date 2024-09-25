Мишустин выдвинул Юдаеву на пост директора в МВФ от России

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил министру финансов Антону Силуанову внести кандидатуру Ксении Юдаевой на пост исполнительного директора в Международный валютный фонд (МВФ) от России, сообщает ТАСС.

Поручение связано с предстоящими выборами исполнительных директоров в МВФ, которые пройдут в период с 29 июля по 25 октября 2024 года. Мишустин подчеркнул, что Силуанову необходимо в установленном порядке представить кандидатуру Юдаевой и уведомить об этом директора-распорядителя МВФ.

Таким образом, Россия определяет своего представителя на ключевой позиции в Международном валютном фонде, что подчеркивает важность международного сотрудничества и участия России в глобальных экономических процессах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 16 сентября 2024 года Международный валютный фонд впервые с 2021 года возобновляет официальные контакты с Россией, что вызвало возмущение ряда западных стран.

В июле прошлого года Ксения Юдаева решила покинуть пост первого заместителя председателя Банка России, чтобы с 1 августа 2023 года занять должность советника председателя ЦБ России.