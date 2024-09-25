Эксперт дал прогноз по индексу Мосбиржи на текущий год

Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин прогнозирует рост индекса Московской биржи до конца текущего года. Соответствующей информацией он поделился в беседе с «Известиями».

Как уточнил эксперт, многое будет зависеть от оперативной макростатистики, от решения ЦБ и коммуникаций 25 октября, от параметров бюджета 2025 года. В минувший понедельник индекс Мосбиржи впервые более чем за месяц поднялся выше уровня 2800 пунктов. При открытии торгов 25 сентября показатель находился на уровне 2878. По словам собеседника издания, на увеличении отразились несколько факторов. Он отметил, что рынок «перезабежал» с распродажами в августе – начале сентября.

«Вероятно, были ожидания ставки ЦБ (Центробанка РФ. — Ред.) в 20% или даже выше уже на заседании 13 сентября, также геополитическая напряженность в приграничных областях, риск навеса расконвертированных АДР (американских депозитарных расписок. — Ред.)», — отметил специалист.

Ранее ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева в беседе с «РБК Инвестиции» отметила, что на российском рынке акций баланс рисков складывается в пользу дальнейшего восстановления индексов в ближайшие дни. Поддержку индексам могут оказать устойчивая динамика на рынке нефти, умеренное ослабление рубля, сезон промежуточных дивидендных выплат, указала эксперт.