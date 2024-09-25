Президент России Владимир Путин назвал враждебными действия Запада против российских финансовых организаций. ТАСС

«В отношении российских финансовых институтов и платёжных систем предприняты абсолютно враждебные действия со стороны некоторых западных элит», — заявил он. Путин подчеркнул, что стало сложнее как получать оплату экспортных поставок, так и рассчитаться за импортные товары. RT на русском

Ранее Путин предложил российскому кабмину подумать об ограничении поставок стратегического сырья за рубеж. Российская газета