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Путин: Вклад стран БРИКС в мировую экономику уже превышает долю G7

Страны глобального Юга выходят на лидирующие роли в мире, заявил президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета 25 сентября, передает ТАСС.

Путин: вклад стран БРИКС в мировую экономику уже превышает долю G7
© РИА Новости

Российский лидер отметил, что глобальная экономика активно меняется.

«Выстраивается новая система отношений, где на лидирующие роли выходят государства так называемого глобального Юга — динамично растущие страны, участники перспективных интеграционных объединений, таких, например, как БРИКС», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что вклад стран БРИКС в мировую экономику уже превышает долю G7 и продолжает расти.

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Владимир Путин
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