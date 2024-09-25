Путин: РФ уже вошла в число ведущих мировых экспортеров продуктов питания

Россия уже вошла в число ведущих мировых экспортеров по поставкам продуктов питания. Об этом 25 сентября заявил Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания президиума Госсовета по вопросу развития экспорта.

Глава государства отметил, что с 2001 по 2023 год объем несырьевого неэнергетического экспорта России вырос более чем в 4 раза.

«Это хороший результат. Не какие-то проценты, а в четыре раза — с 36 до 148 миллиардов долларов», — сказал он.

Российский лидер обратил внимание, что «это далеко не предел для нас». По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, «за первые 7 месяцев текущего года несырьевой неэнергетический экспорт продолжал расти и вырос еще на 5% — до 89,8 миллиарда долларов.

«По некоторым направлениям, например по поставкам продуктов питания, Россия уже вошла в число ведущих мировых экспортеров», — отметил Путин.

Он подчеркнул, что такой результат является заслугой специалистов, трудовых коллективов предприятий, а также институтов развития, руководителей регионов и федеральных органов власти, которые оказывают им поддержку.