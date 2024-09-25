Власти Китая начали раздавать деньги бедным

Китай начал предоставлять единовременную помощь гражданам, которые живут в крайней бедности. Объявление об этом власти сделали почти сразу после обнародования масштабной программы стимулирования второй по величине экономики в мире, сообщает Bloomberg.

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Субсидии на проживание социально незащищенным группам населения, включая самых бедных и сирот, будут выделены Министерством финансов и Министерством по гражданским делам. Цель властей – направить средства до адресатов до годовщины основания Китайской Народной Республики (празднуют 1 октября).

Сведений о сумме выплат пока нет. Напомним, что весной 2024 года в стране уже выделялись деньги на финансовую помощь и субсидии людям, живущим в условиях крайней нищеты, сиротам и бездомным. Тогда речь шла о сумме в 154,7 миллиарда юаней (22 миллиарда долларов).

Ранее группа исследователей из НИУ ВШЭ под руководством Елены Гориной сообщила в своей статье, что изменение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России слабо влияет на уровень бедности и динамику доходов населения.