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Россия вышла в число ведущих экспортеров продуктов питания

Россия по поставкам продуктов питания вошла в число ведущих мировых экспортеров. Такие данные привел президент Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета по вопросу развития экспорта, цитирует РИА Новости.

Россия вышла в число ведущих экспортеров продуктов питания
© globallookpress.com

По его словам, такой результат является заслугой специалистов, трудовых коллективов, институтов развития и органов власти, их поддерживающих.

Ранее сообщалось, что экспорт российской муки вырос более чем в 1,3 раза. Как сообщил «Агроэкспорт», с января по август 2024 года страна экспортировала более 830 тысяч тонн муки (пшеничной и пшенично-ржаной). Есть прогноз, что к 2030 году объем этого импорта может вырасти до 1,7 миллиона тонн.

Также отмечалось, что по итогам сентября 2024 года суммарные объема экспорта российской пшеницы с учетом вывоза этой агропродукции в страны Евразийского экономического союза могут вырасти до отметки в 5,5 миллиона тонн. Если ожидания аналитиков сбудутся, результат повторит максимальный уровень, установленный в сентябре прошлого года.

Экономика
Владимир Путин
ЕАЭС