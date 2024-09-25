Россия вышла в число ведущих экспортеров продуктов питания

Россия по поставкам продуктов питания вошла в число ведущих мировых экспортеров. Такие данные привел президент Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета по вопросу развития экспорта, цитирует РИА Новости.

По его словам, такой результат является заслугой специалистов, трудовых коллективов, институтов развития и органов власти, их поддерживающих.

Ранее сообщалось, что экспорт российской муки вырос более чем в 1,3 раза. Как сообщил «Агроэкспорт», с января по август 2024 года страна экспортировала более 830 тысяч тонн муки (пшеничной и пшенично-ржаной). Есть прогноз, что к 2030 году объем этого импорта может вырасти до 1,7 миллиона тонн.

Также отмечалось, что по итогам сентября 2024 года суммарные объема экспорта российской пшеницы с учетом вывоза этой агропродукции в страны Евразийского экономического союза могут вырасти до отметки в 5,5 миллиона тонн. Если ожидания аналитиков сбудутся, результат повторит максимальный уровень, установленный в сентябре прошлого года.