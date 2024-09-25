ОЭСР изменила прогноз по росту экономики России

Организация экономического сотрудничества и развития повысила прогноз роста экономики России в 2024 году до 3,7% с ранее ожидаемых 2,6%. Об этом свидетельствуют данные в новом отчете ОЭСР.

Также был пересмотрен прогноз на 2025 год, он увеличен до 1,1% с ранее ожидаемого 1%.

Показатель инфляции в РФ в 2024 году, как ожидают в ОЭСР, вырастет до 7,8% против ранее прогнозируемых 7,4%, а в 2025 году — до 5,5% с ранее ожидаемых 4,7%.

Директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития Лев Денисов, комментируя обновленные оценки организации, заявил, что они близки к прогнозу российского ведомства. При этом, по его словам, показатели на 2025 год «предсказуемо занижены», поскольку ОЭСР «учла реализацию инициированных президентом РФ новых нацпроектов».