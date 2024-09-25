Трамп рассказал, как Харрис уничтожила экономику США

Американский вице-президент Камала Харрис нанесла наибольший урон экономике страны, чем любой из ее предшественников, заявил экс-глава Белого дома Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в штате Северная Каролина. По его словам, еще четыре года назад другие государства боялись США, однако сегодня ситуация изменилась.

Четыре года назад нашу страну боялись и уважали, и нашу страну скоро снова будут бояться и уважать. Никакая угроза не поколеблет меня. Никакой враг не запугает меня, — подчеркнул республиканец.

Ранее Трамп обратил внимание, что Харрис никоим образом не сможет предотвратить третью мировую войну. Его соперница неспособна ответить даже на самые простые вопросы, добавил он.

До этого Трамп указал, что победа Харрис на выборах грозит стране крахом финансовой системы. По его мнению, в итоге Соединенные Штаты никогда не восстановятся. При своей же победе он пообещал направить средства на стимуляцию роста национальной экономики. На посту президента страны доходы и накопления американцев начнут расти, резюмировал экс-глава Белого дома.

Кроме того, Трамп посчитал, что вице-президент США проиграла теледебаты, которые прошли в ночь на 11 сентября. По его словам, «треть американского населения» даже не знает ее позицию.