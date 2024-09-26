В России ожидается рост цен на кофе

Кофе в России к концу 2024 года подорожает на 20-30%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

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По информации издания, одной из причин является снижение объемов урожая кофе из-за засухи в Бразилии и Вьетнаме. Из-за этого выросли биржевые цены на необжаренное кофейное зерно.

«Биржевые цены за последний год выросли почти вдвое, а за полгода — на 42%, до $2,7 за фунт (0,45 кг), обновив максимум за последние 13 лет», — говорится в публикации.

Источники издания утверждают, что на данный момент в России это удорожание полностью не заложено в стоимость продукта на полках магазинов и готового напитка в кофейнях.

До этого РИА Новости со ссылкой на данные Российского зернового союза (РЗС) сообщало, что за первые 20 дней сентября объем поставок упал на 18,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 4,09 млн тонн.