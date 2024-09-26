ФАС проверит цены на молоко

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) готовится провести анализ обоснованности оптово-отпускных цен на молочную продукцию. Она направила соответствующие запросы ее производителям, передает РИА Новости.

Подчеркивается, что всем организациям необходимо предоставить в службу сведения о средневзвешенных оптово-отпускных ценах, полной себестоимости и рентабельности питьевого молока за период с января по август 2024 года.

В ФАС отметили, что в случае повышения оптово-отпускных цен в указанный период организациям будет нужно направить сведения о его причинах. Анализ ФАС проведет на основе данных, которые она получит. Как сообщается, необоснованное повышение оптово-отпускных цен станет основанием для применения мер антимонопольного реагирования.

Ранее сообщалось, что по итогам анализа финансовых результатов и ценообразования «Просвещения» Федеральная антимонопольная служба России обнаружила признаки установления издательством монопольно высоких цен на продукцию. Возбуждено очередное дело в отношении организации.