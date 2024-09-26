В России введут меры по сдерживанию цен на яйца

Новый механизм сдерживания цен на куриные яйца получил одобрение со стороны Минсельхоза и Минэкономразвития. Об этом сообщают «Известия».

Напомним, что за принятие меры ранее выступила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Механизм предполагает, что торговые сети не смогут брать вознаграждение от поставщиков за реализацию определенного количества товара. В настоящее время вознаграждение составляет до 5% от цены приобретенных яиц.

В пресс-службе Минсельхоза отметили, что нововведение положительно повлияет на цены на внутреннем рынке. Прогнозируется, что в дальнейшем продукция птицеводства будет оставаться доступной для широкого круга потребителей. Яйца первой и второй категорий будут отнесены в перечень социально значимых товаров, не предполагающих выплату вознаграждения.

Ранее сообщалось, что специалисты провели 4323 исследования проб куриных и перепелиных яиц в Подмосковье с начала текущего года. Пробы исследуются по таким показателям, как чистота, целостность и степень пигментации скорлупы, запах содержимого яйца, плотность и цвет белка.