Замминистра транспорта объяснил цену билета на поезда ВСМ

Замминистра транспорта РФ Дмитрий Зверев прокомментировал установление стоимости билета на поезда высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург. В беседе с РИА Новости он отметил, что магистраль представляет совершенно другой уровень комфорта для пассажиров, и именно этим обусловлен возможный ценовой диапазон.

Билет на поезда ВСМ на начало старта движения в третьем квартале 2028 года будет стоить 8 тысяч 905 рублей. По словам замминистра, в стране ожидается обычный ежегодный рост тарифов на пассажирские перевозки. Зверев отметил, что указанная магистраль - это отдельная, выделенная линия.

«Мы говорим о том, что выход к 2030 году на частоту 10-15 минут курсирования поездов, поэтому вот те параметры, которые закладываем: комфорт, ценовая доступность и частотность», - подчеркнул Зверев.

Ранее сообщалось, что водители будут получать уведомления о поездках по платным трассам ЦКАД и М-12 в свои аккаунты на «Госуслугах», там же можно оплатить проезд.