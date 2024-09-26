В РФ могут запретить ввоз молочной продукции из Азербайджана

В Россию запретят ввозить сыры и молочную продукцию с крупнейших предприятий Азербайджана, сообщает Telegram-канал Mash.

Организации выступают одними из ведущих производителей молочных продуктов во всем мире. Однако недавно российские специалисты организовали визит на заводы компаний и остались недовольны. Они выявили нарушения в условиях хранения продуктов, организации рабочего процесса и прочего. В результате производимую ими продукцию признали небезопасной.

Роспотребнадзор уже обратился в агентство пищевой безопасности Азербайджана. С 30 сентября сертификацию продукции «Атены» и Azaqro-Sp приостановят. Сами предприятия делают масло, айран, сметану и сыры, в том числе брынзу. На сайте производители утверждают, что готовы ко всем видам проверок, поскольку производят продукт наилучшего качества.