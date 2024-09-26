Новак назвал условие для возобновления экспорта бензина

Россия возобновит поставки бензина за рубеж, если на внутреннем рынке топливо будет в избытке. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Газета.Ru

Зампред правительства прокомментировал возможность возобновления поставок бензина за границу. Как отметил Новак, в РФ избыток дизельного топлива, оно продается на внутреннем рынке и за его пределами, и запретов на экспорт нет. «Что касается бензина, в первую очередь почему сейчас закрыт экспорт, — главная задача обеспечивать внутренний рынок», — указал вице-премьер. NSN.FM

Ранее глава Минэнерго Сергей Цивилев также назвал ситуацию на российском топливном рынке стабильной, хотя она и требует управления в ручном режиме. Он подчеркнул, что запрет на экспорт бензина — это временная мера. Парламентская газета