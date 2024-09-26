Россия планирует сохранить уровень добычи нефти до 2050 года

К 2050 году Россия будет добывать 540 миллионов тонн нефти. С таким заявлением выступил на Российской энергетической неделе (РЭН) первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин, передает агентство «Прайм».

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По словам замминистра, указанный объем – это тот базовый сценарий, который ставится «с учетом взаимодействия с партнерами по ОПЕК+, то есть с учетом потребностей рынка». При этом он указал на отсутствие планов «наводнить рынок».

Сегодня мировые цены на нефть падают уже более чем на 2,5%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с 12 сентября опустилась ниже 71 доллара.

Ранее издание Business Standard со ссылкой на источники в индийском министерстве нефти и природного газа сообщило, что государственные нефтеперерабатывающие компании Индии обсуждают вопрос заключения долгосрочного контракта с российской стороной на закупку нефти.

Как отмечалось, речь идет о долгосрочном соглашении, которое может быть заключено к концу следующего 2025-2026 финансового года. Благодаря заключению сделки волатильность цен на российскую сырую нефть снизится. Кроме того, это даст гарантию на осуществление постоянной поставки российской нефти в Индию по более низкой стоимости, писало издание.