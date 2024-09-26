Саудовская Аравия меняет нефтяную стратегию

Саудовская Аравия готова отказаться от неофициальной цели удержания стоимости нефти на уровне $100 за баррель. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с позицией королевства.

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По данным издания, крупнейший в мире экспортер нефти намерен увеличить добычу с 1 декабря, несмотря на риск дальнейшего снижения цен. Это решение знаменует существенное изменение в стратегии Эр-Рияда, который с ноября 2022 года проводил последовательную политику ОПЕК+ по сокращению добычи для поддержания высоких цен.

Financial Times отмечает, что Саудовская Аравия больше не готова уступать долю рынка другим производителям. Королевство полагает, что располагает достаточными альтернативными источниками финансирования, чтобы пережить период низких цен на нефть, включая возможность использования валютных резервов или выпуска суверенных долговых обязательств.

Текущая ситуация напоминает события десятилетней давности, когда Саудовская Аравия увеличила добычу в 2014 году, чтобы противостоять быстрому росту сланцевой индустрии США. Однако в последние годы под руководством министра энергетики принца Абдулазиза бен Сальмана королевство стремилось максимизировать доходы, сокращая добычу для поддержки цен.

«Саудовская Аравия взяла на себя основную часть сокращений ОПЕК+, уменьшив собственную добычу на 2 млн баррелей в сутки за последние два года, что составляет более трети общего объема сокращений членами организации», — заявил аналитик нефтяного рынка Джон Смит.

До этого сообщалось, что российское топливо активно перепродается через Турцию и Индию благодаря лазейкам в санкциях. Нефтеперерабатывающие заводы в этих странах позволяют европейским компаниям закупать российские продукты по более низким ценам, экономя до 10% по сравнению с другими поставщиками.