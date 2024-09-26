Путин рассказал, какие страны станут лидерами по темпам роста экономики

Лидерами по темпам роста экономики будут страны Глобального Юга с высокой рождаемостью. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания международного форума «Российская энергетическая неделя». Газета.Ru

«Тогда как лидерами по темпам роста, хочу это подчеркнуть, именно по темпам, станут государства так называемого Глобального Юга, где пока еще невысокие ВВП на душу населения, достаточно низкий показатель урбанизации и при этом высокая рождаемость. Это прежде всего страны Южной и Юго-Восточной Азии, а также Африка, включая, кстати, и Экваториальную Гвинею, президент которой, уважаемый господин Теодоро Обианг, участвует в нашей пленарной сессии», – отметил глава государства. Деловая газета «Взгляд»

Путин отметил, что рост экономики ХХI века сосредоточится в странах БРИКС. ТАСС