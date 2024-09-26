Путин назвал причину западных санкций в энергосфере

Западные санкции вводятся под предлогом защиты свободы и прав человека, но на самом деле за ними стоит нежелание и неспособность к честной конкуренции, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международного форума «Российская энергетическая неделя". Российская газета

Он призвал не забывать, что именно в руках западных государств оказались основные элементы инфраструктуры глобального энергорынка. Это касается и инновационных решений по добыче, и логистики, и страхования поставок и систем платежей. По словам Путина, Запад надеялся, что если лишить неугодные страны доступа к этим инструментам, то это позволит выдавить их с рынка. Однако в итоге, это лишь ускорило поиск альтернативных решений: логистики, страховки, систем международных расчетов и технологических новаций. Lenta.ru

Ранее Путин заявил, что Россия продолжает быть одним из ведущих участников мирового энергорынка, она расширяет географию и масштабы сотрудничества в этой области вопреки сложностям. Деловая газета «Взгляд»