В ЦБ высказались по поводу изменения ключевой ставки в октябре

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор допускает возможность дальнейшего увеличения ключевой ставки в следующем месяце, передает ТАСС.

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Набиуллина сегодня выступает на Международном банковском форуме. Она отметила, что Центробанк планирует достичь целевого уровня по инфляции в 4% в конце 2025 года.

«Мы повысили ставку в сентябре до 19% и не исключаем ее повышения в октябре», - подчеркнула председатель ЦБ.

На заседании Совета директоров ЦБ 13 сентября было принято решение о повышении ключевой ставки на 100 базисных пунктов, до 19% годовых. Регулятор в своем пресс-релизе не исключил возможности ее роста на ближайшем заседании. ЦБ уточнил, что текущее инфляционное давление остается высоким. Годовая инфляция по итогам 2024 года превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7,0%, считает Банк России.

Сегодня стало известно, что Центральный банк Швейцарии принял решение о снижении ключевой ставки с 1,25% до 1% в связи с сокращением уровня инфляции. Так, ставка снижается на 25 базисных пунктов. Ее корректировка начинает действовать с пятницы, 27 сентября.