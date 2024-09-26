Криптовалютные биржи запустили торги токеном Hamster Kombat

На крупнейших криптовалютных биржах начались торги токеном проекта Hamster Kombat. На старте HMSTR подешевел на 24,6 процента, до 0,0094 доллара за монету, следует из данных CoinGecko.

Игра Hamster Kombat стала доступна в Telegram в конце марта. По сюжету хомяк становится руководителем криптобиржи, которую игроку надо развивать, зарабатывая деньги и увеличивая прибыль в час. Разработчики, как и обещали, выпустили свой токен и раздали его игрокам, дав шанс заработать реальные деньги.

Создатели игры несколько дней назад распределили монеты на основании активности каждого из игроков, допустив 131 миллиона участников. Накануне, 25 сентября, была опубликована дорожная карта проекта, второй сезон которого стартует уже в октябре. В его рамках обещают в течение нескольких месяцев запустить специальную рекламную сеть, которая позволит регулярно выкупать токены с рынка и раздавать их игрокам, интегрировать внешние платежные системы, а также ввести систему торговли реальными деньгами в играх.

Ранее сообщалось, что по итогам первого сезона игрокам выдадут 88,75 процента монет, а остальные 11,25 процента вернут спустя 10 месяцев после листинга.