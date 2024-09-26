В Африке призвали РФ сосредоточиться на ископаемом топливе

Председатель Африканской энергетической палаты Энджей Аюк призвал Россию сосредоточиться на использовании ископаемого топлива. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление он сделал во время Российского энергетического форума. По словам Аюка, сотрудничество России и Африки в области энергетики должно быть сосредоточено именно на ископаемом топливе, так как на сегодняшний день нет положительного опыта использования возобновляемых источников энергии, который привел бы к индустриализации. Как объяснил председатель, еще ни одна страна в мире не смогла провести индустриализацию за счет возобновляемых источников энергии, а даже самые богатые страны не используют их для создания крупной промышленности.

«Когда вы полагаетесь на энергию, производимой непрерывным источником, именно так можно вырасти. Вы не можете иметь дело с прерывистой энергией и ожидать, что бедные люди смогут вырасти благодаря ей», — заявил он.

Ранее в Буркина-Фасо выступили за членство страны в БРИКС.