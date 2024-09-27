В октябре могут увеличиться сроки доставки товаров из Китая в Россию

В октябре могут вырасти сроки доставки товаров из Китая в Россию. Одной из причин станут длинные выходные в этой стране по случаю празднования Дня образования КНР с 1 по 7 октября, сообщили газете "Известия" в логистических компаниях и службах доставки.

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По словам главы департамента международных перевозок BXB by Boxberry Екатерины Пашовкиной, в этот период логистические компании уйдут на выходные и рынок ощутит задержку в сроках доставки грузов ориентировочно на 15-25%. Она заявила, что темпы производства снизятся, срок совершения торговых операций и отгрузки товаров увеличится.

Это может привести к скоплению партий на некоторых терминалах и дефициту логистических ресурсов: нехватке контейнеров в портах или подорожанию морских перевозок после возобновления работы, отметила Пашовкина. 23 сентября заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле, депутат фракции "Единая Россия" Александр Спиридонов заявил, что качество китайских товаров в последнее время улучшилось, потому что промышленные технологии в КНР стали более развитыми.