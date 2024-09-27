ЮАР поддержала инициативу Путина по сырьевым рынкам

Южно-Африканская Республика (ЮАР) поддерживает предложение президента России Владимира Путина создать сырьевые альянсы для регулирования мировых рынков ископаемых. Об этом заявил "Известиям" министр по вопросам электроэнергии и энергетики ЮАР Кгосиентшо Рамокгопа.

"Мы стремимся расширить производственные мощности внутри страны, и я думаю, что нам будет полезно сотрудничать с теми, кто располагает аналогичным объемом ресурсов", - прокомментировал он.

Данные "Известий" о том, что Россия вместе с ЮАР контролирует около 80% мирового производства платины и палладия. "Это нужно для того, чтобы понять, как наилучшим образом можно извлекать пользу от добычи природных богатств, не экспортируя их в другие страны. Поэтому мы согласны с тем, что предложил президент Путин", - констатировал министр.

Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством предложил подумать об ограничениях поставок на внешние рынки некоторого стратегического сырья, такого как уран, титан или никель. Путин также привел в пример, что Россия контролирует почти 22% природного газа, 23% золота, около 55% мировых запасов алмазов. Глава Минприроды Александр Козлов в ответ предложил создавать сырьевые альянсы с другими странами, чтобы получить исключительные возможности для регулирования мировых рынков. Козлов привел пример, что совместно с ЮАР Россия будет контролировать 80% мировой добычи платины и палладия, а с Китаем - почти 56% угля и 84% ванадия.