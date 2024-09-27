ФНС будет разрабатывать и вести реестр майнеров

Обязанность по разработке и ведению реестра майнеров будет возложена на Федеральную налоговую службу (ФНС). Об этом заявил депутат Госдумы Антон Горелкин, передает РИА Новости.

Депутат назвал данный шаг правильным и логичным. Он пояснил, что ФНС является одним из наиболее высокотехнологичных ведомств в стране.

Горелкин отметил, что опыта работы с криптовалютным рынком, а также c майнерами у ФНС намного больше, чем у Минцифры. Напомним, что закон, который позволит с ноября легализовать в России майнинг криптовалют, ранее подписал президент РФ Владимир Путин.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что в России ожидается появление двух криптобирж. Так, одна будет представлена в Москве, другая — в Санкт-Петербурге, писало издание.