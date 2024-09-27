ЦБ прокомментировал данные об увеличении количества денег в экономике из-за цифрового рубля

Внедрение цифровой формы рубля не повлечет за собой увеличение количества денег в экономике. Корректировке подвергнется только структура денежной массы, но не ее объем, сообщает ТАСС со ссылкой на проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов, направленный регулятором в Госдуму.

Также отмечается, что выпуск цифрового рубля не отразится на механизмах реализации денежно-кредитной политики. Согласно документу, после введения цифрового рубля Банк России продолжит таргетировать инфляцию.

Также ЦБ сообщил о планах продолжить управлять ставками денежного рынка, проводя операции по предоставлению ликвидности банкам и ее абсорбированию.

Ранее сообщалось, что крупные российские банки обязали предоставлять возможность проводить операции с цифровым рублем с 1 июля 2025 года. Соответствующее требование ввел Центробанк. Речь идет об открытии и пополнении счетов цифрового рубля, осуществлении переводов, а также приеме цифровых рублей в инфраструктуре. Напомним, что ранее заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что цифровой рубль массово внедрят в июле 2025 года, если он будет успешно протестирован в России.