Индия отказалась покупать газ с «Арктик СПГ 2»

Министр нефти Индии Панкадж Джайн заявил, что его страна не будет покупать российский газ с проекта «Арктик СПГ 2». Об этом сообщает Reuters.

По словам Джайна, Индия не собирается покупать товары, которые находятся под санкциями. При этом на данный момент Индия не присоединилась к западным санкциям против Украины, хотя и избегает попадания под вторичные санкции.

«Мы не покупаем никаких подсанкционных товаров. Мы не трогаем то, что находится под широкомасштабными санкциями», — заявил он.

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