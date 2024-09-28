Экономисты оценили риск девальвации рубля

В середине сентября курс рубля перешел к ослаблению по отношению к иностранным валютам, отметили эксперты. Эта тенденция будет превалировать в первые недели октября, затем национальная валюта укрепится на фоне мер со стороны Банка России, пишет РБК.

Волна ослабления рубля связана с сокращением предложения иностранной валюты экспортерами из-за снижения мировых цен на нефть, пояснил аналитик финансовой группы «Финам» Александр Потавин.

По мнению экспертов, на динамику курса национальной валюты будут влиять в октябре сальдо счета текущих операций, объемы продажи валютной выручки экспортерами, динамика ключевой ставки Банка России.

«Рост экспорта при умеренном импорте (профицит торгового баланса) — это позитив для курса рубля, сжатие экспорта при росте импорта (сокращение профицита или дефицит торгового баланса) — это негатив для рубля», — уточнила ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

Аналитики Совкомбанка предположили, что баланс внешней торговли в октябре будет смещен в сторону ослабления курса рубля. Это связано с тем, заметили они, что в октябре происходят пиковые оттоки валюты под будущий импорт, который сезонно высок в конце года.

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Вместе с тем, пояснили эксперты банка, после небольшого ослабления в первые две-три недели может последовать укрепление из-за налогового периода и активных продаж валюты экспортерами. Они добавили, что курс рубля в октябре будет находиться в диапазоне ₽89-95 за доллар, ₽101-107 за евро, ₽12,6-13,6 за юань.