Россия резко сократила импорт одежды из Китая

Россия более чем в два раза сократила импорт зимней верхней одежды из Китая. За год поставок стало меньше почти на 60%, что произошло на фоне роста собственного производства. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на подсчеты РИА Новости и статистику КНР и России.

Сравнивались данные за январь-август 2024 и 2023 года. Выяснилось, что экспорт зимней верхней одежды в Россию сократился на 60%, до 110,6 миллиона долларов.

В октябре могут увеличиться сроки доставки товаров из Китая в Россию

Наибольшие объемы поставок пришлись на одежду из натурального меха. Поставки оценены в 82,8 миллиона долларов. Также были популярны пальто и куртки (22,9 млн долларов), одежда из искусственного меха (4,9 млн) и лыжные костюмы (31,2 тыс. долларов).

Падение покупок могло произойти на фоне роста собственного производства теплой верхней одежды в России. По данным Росстата, общее производство верхней зимней одежды в России за год выросло на 24,4% и составило 5,5 миллиона различных изделий.