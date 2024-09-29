В Таиланде начали раздавать деньги населению

В Таиланде гражданам выплатят по 300 долларов, чтобы стимулировать экономику. В первую очередь средства переведут на карты 14,5 млн человек, относящихся к уязвимым слоям населения. Вся программа рассчитана на 45 млн граждан, сообщает Financial Times.

Около 36,4 миллиона граждан уже зарегистрировались через приложение Thang Rat, чтобы получить 10 000 бат (300 долларов США) от правительства Таиланда.

Чтобы претендовать на получение пособия надо быть старше 16 лет, зарабатывать менее 840 000 бат в год и иметь сбережения менее 500 000 бат. По оценкам министерства экономики, этим требованиям отвечают 50 миллионов граждан Таиланда.

Правительственные учреждения сейчас проверяют соответствие заявителей критериям, чиновники будут уделять приоритетное внимание уязвимым группам, сообщила тайская газета The Nation со ссылкой на заместителя министра финансов Джулапуна Аморнвивата.

По данным тайского новостного сайта Thaiger, в уязвимые группы входят 14,5 миллионов человек.

Выплата в размере 10 000 бат будет переведена на банковские счета этих граждан 25, 26, 27 и 30 сентября, а заявители, не входящие в приоритетные группы, получат свои средства на следующем этапе.

В правительстве Таиланда считают, что выплаты стимулируют потребление и финансовую активность граждан, что обеспечит экономический рост.

Однако эксперты считают, что такая инновация ограничится разовым эффектом и не поможет экономике.

В прошлом году рост ВВП Таиланда составил 1,9%, не оправдав позитивные прогнозы.