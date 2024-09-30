Курс рубля с 1 октября: что будет с отечественной валютой

В начале следующего месяца курс доллара будет находиться на уровне 90,3–93,5 рубля, евро — 98,3–106,4, юаня — 12,5–13,3. Об этом заявил изданию Life финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

В экспертном совете по развитию цифровой экономики при Комитете по экономической политике Государственной думы отметили, что рубль будет укрепляться, если нефть подорожает. При этом там подчеркнули, что октябрь традиционно характеризуется увеличением импорта и выплатами по внешнему долгу, что может негативно отразиться на нацвалюте.

По словам главного аналитика платформы «Банки.ру» Богдана Зварича, рубль в октябре может ослабнуть. Он отметил, что пара юань – рубль может продемонстрировать позитивную динамику и попытаться выйти в диапазон 13,5–14 рублей.

По мнению главного аналитика центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь» Михаила Шульгина, в октябре среднее значение курса доллара к рублю составит между 92,5 и 93,00. Как уточнил он, среднее значение курса юаня к рублю — между 13,2 и 13,4. При этом специалист подчеркнул, что отметка 13,5 рубля за юань «может быть краткосрочно проверена на прочность».

Ранее экс-министр финансов и банкир Михаил Задорнов заявил «Известиям», что фундаментально российская валюта должна быть ниже отметки в 90 рублей за доллар.