Пенсии, утильсбор и новые выплаты: какие законы вступают в силу в октябре 2024 года

В предстоящем месяце в России вступают в силу важные изменения. О них рассказала «Российская газета».

© РИА Новости

В частности, с 1 октября на 5,1 % проиндексируют оплату труда работников федеральных учреждений, госорганов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных госорганов, где предусмотрена военная и приравненная к ней служба.

Кроме того, в следующем месяце на 5,1 % увеличиваются военные пенсии. Их средний размер после повышения составит около 41 600 рублей, пишет издание. Подчеркивается, что на сумму пенсии по линии Минобороны РФ может влиять несколько факторов. Речь идет о размере денежного довольствия, то есть окладов по должности и званию, продолжительности службы и наличии надбавок.

Также с октября у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, появится возможность подать заявление для обеспечения жильем через единый портал госуслуг. Кроме того, с 1 октября банки и страховщики смогут продавать своим клиентам без ограничений только полисы инвестиционного и накопительного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ) с защитой капитала. Также авторы напоминают о том, что единственным общим источником данных об автостраховании станет информационная система АИС страхования. До сих пор таким источником было АИС ОСАГО. В эту систему теперь входит информации и о страховании жилья.

Кроме того, с 1 октября утилизационный сбор на автомобили и прицепы увеличится сразу на на 70-85%, и далее будет повышаться на 10-20% ежегодно.

Ранее стало известно, что что в сентябре в стране вступили в силу 10 новых законов. В частности, речь идет о замене ОБЖ на «Основы безопасности и защиты Родины», усилении защиты прав инвалидов, а также ужесточении требований к учредителям управляющих компаний и уточнение условий оплаты сверхурочной работы.