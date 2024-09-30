Новак: Россия готова сотрудничать с США

Россия открыта для сотрудничества в сфере энергетики с любыми странами, в том числе с США. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью арабскому телеканалу «Аль-Арабия», передает РИА Новости.

Он отметил, что Москва не прерывала отношения с Вашингтоном в энергетике.

«Я напомню, что это США ввели запрет на поставку туда российских энергетических ресурсов. Не мы же это приняли решение», — сказал Новак.

Отвечая на вопрос о возможности восстановления отношений в этой сфере, вице-премьер заявил, что РФ «всегда готова работать с любой страной».

«Мы сами никогда ни с кем не прерывали этих отношений. Если есть интерес и желание (со стороны других стран. — «Газета.Ru»), мы готовы сотрудничать», — добавил он.

В сентябре Новак сообщал, что Россия перенаправила 30–40% поставок газа с Европы на другие рынки.

В июне он заявлял, что санкции Запада не смогли изолировать российскую экономику.