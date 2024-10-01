В МЭР спрогнозировали, когда курс доллара превысит 100 рублей

Курс доллара превысит 100 рублей в июле 2026 года — такие цифры содержатся в подготовленном Минэкономразвития прогнозе социально-экономического развития РФ на 2025–2027 годы. В понедельник правительство внесло в Госдуму документ вместе с бюджетным пакетом, передает «Интерфакс».

Согласно прогнозу министерства, курс евро перешагнет отметку 110 рублей в феврале 2026 года.

К концу 2024 года Минэкономразвития ожидает курс доллара на уровне 93,8 рубля, курс евро — 102,7 рубля, курс юаня — 12,6 рубля.

На конец 2025 года Минэк прогнозирует курс доллара 98,7 рубля, курс евро — 109,6 рубля. В конце 2026 года доллар, согласно прогнозу, достигнет уровня 101,1 рубля, евро — 112,3 рубля. На конец 2027 года доллар доберется до отметки 105 рублей, а евро будет стоить 117,2 рубля.