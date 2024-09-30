Поставки товаров в Россию через Киргизию подорожали

После того как Национальный банк Киргизии (НБКР) ввел новые условия для участников внешнеэкономической деятельности, российские импортеры столкнулись с трудностями. Об этом сообщает Economist.kg.

Речь идет о запрете республиканского регулятора осуществлять платежи по контрактам на поставку товаров, следующих в иностранные государства, если не предусмотрена их фактическая доставка на территорию Киргизии (КР).

По информации издания, в результате такого решения канал транзитных платежей за товары из третьих стран в Россию через Киргизию оказался перекрыт. Импортерам пришлось искать обходные пути для оплаты, так как требование проводить товар через эту республику с соответствующими таможенными и налоговыми расходами оборачивается удорожанием логистики на 1,5-3 процента на каждом этапе. Как следствие, поставки становятся все менее выгодными. Есть мнение, что реальная транспортировка через КР может повысить цену доставки на 60 процентов.

Отмечается, что меры НБКР продиктованы просьбами международных финансовых организаций и нацелены на то, чтобы обеспечить экономическую безопасность и финансовую стабильность республики.

Ранее сообщалось, что решение Бишкека ограничить российским импортерам возможности проведения платежей заставит их изменить логистические цепочки.

В начале сентября министр экономики Киргизии Данияр Амангельдиев заявил, что республиканским банкам в течение года будет нельзя принимать к исполнению платежные поручения и осуществлять расчеты по контрактам без поставки на территорию государства.