В Минфине рассказали, как профинансируют рост расходов на 1,5 трлн рублей

Дополнительные госрасходы бюджета на 2024 год в размере 1,5 трлн рублей будут профинансированы без использования средств ФНБ и государственных займов, заявил журналистам замминистра финансов Владимир Колычев в кулуарах Госдумы.

"Мы будем финансировать их за счет остатков накопленных [федерального бюджета]. Их достаточно для того, чтобы полтора триллиона профинансировать, еще и останется", - сказал он.

Замминистра финансов добавил, что эта сумма уже учтена в обновленном прогнозе дефицита бюджета на 2024 год в размере 1,7% ВВП и внесения дополнительных поправок в законодательство не потребуется.