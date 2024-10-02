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Минфин покроет допрасходы на 1,5 трлн рублей из остатков бюджета за 2024 год

Дополнительные госрасходы бюджета на 2024 год в размере 1,5 трлн рублей будут профинансированы без использования средств ФНБ и государственных займов, заявил журналистам замминистра финансов Владимир Колычев в кулуарах Госдумы.

В Минфине рассказали, как профинансируют рост расходов на 1,5 трлн рублей
© ТАСС
"Мы будем финансировать их за счет остатков накопленных [федерального бюджета]. Их достаточно для того, чтобы полтора триллиона профинансировать, еще и останется", - сказал он.

Замминистра финансов добавил, что эта сумма уже учтена в обновленном прогнозе дефицита бюджета на 2024 год в размере 1,7% ВВП и внесения дополнительных поправок в законодательство не потребуется.

"Обращаться в Государственную думу необязательно. Такое полномочие у правительства и так есть", - сказал Колычев.
Экономика
Владимир Колычев
Госдума