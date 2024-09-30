ЦБ повысил курс доллара впервые с апреля
Банк России повысил курс доллара на 51 копейку до 93,2221 рубля. Последний раз он достигал таких значений 24 апреля. Об этом сообщает ТАСС.
Также был повышен официальный курс евро до 104,1735 рубля или на 70 копеек, и юаня — до 13,2425 рубля или на три копейки.
Стоит отметить, что до этого курс доллара превышал 93 рубля больше пяти месяцев назад — 24 апреля, а курс евро не поднимался выше 104 рублей с 6 октября 2023 года.
Напомним, что с середины июня 2024 года ЦБ использует для расчета официальных курсов доллара и евро данные банковской отчетности по сделкам на внебиржевом валютном рынке. До этого Банк РФ устанавливал их на основе Мосбиржи о средневзвешенных курсах иностранных валют к рублю по сделкам.