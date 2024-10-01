Названы самые дефицитные профессии в России

В России в настоящее время насчитывается несколько дефицитных профессий с точки зрения обеспечения кадрами, среди них - дворники, токари, фрезеровщики и шлифовщики, врачи, повара и продавцы-консультанты, сообщает РИА Новости со ссылкой на Headhunter.

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В июле безработица в стране оказалась на рекордно низком уровне в 2,4%, следует из данных Росстата. Индекс активных резюме на одну вакансию дворника с зарплатой в 31 тысячу рублей - 0,9. По сравнению с прошлогодним показателем зарплата дворников возросла на 24 процента. Индекс резюме на вакансии токарей, фрезеровщиков и шлифовщиков - 1. В текущий период средняя зарплата этих специалистов составляет 140,8 тысячи рублей. И она за год увеличилась на 32 процента.

При этом, дефицит врачей, поваров, пекарей и кондитеров, а также продавцов-консультантов находятся примерно на одном уровне. Сопоставима у этих специальностей и зарплата - примерно 85,2 тысячи рублей.

Накануне сообщалось, что законопроект о зарплате при работе на полную ставку младшего и среднего медперсонала не ниже 2,5 МРОТ, а медработников с высшим образованием - не ниже четырех МРОТ, внесен депутатами в Госдуму. Меры предлагается принять «в целях установления понятной для каждого медицинского работника гарантии достойного уровня их заработной платы при работе на полную ставку».