Что будет с долларом в октябре: прогноз аналитиков

По итогам сентября официальный курс доллара к рублю, который рассчитывает Банк России, снизился на 2,2% и к 1 октября составил 91,2 рубля, следует из данных регулятора. После введения санкций США в отношении Московской биржи в середине июня 2024 года Центробанк начал расчет курса доллара на основе данных о внебиржевых торгах, а позднее закрыл статистику о ежедневных объемах торгов долларом, а также евро и юанем по отношению к рублю.

Разбираемся, какие факторы влияют на валютный курс в текущих условиях и на каком уровне будет доллар в октябре 2024 года.

Какие факторы влияют на доллар сейчас

Рубль на последней неделе сентября пытался укрепиться — доллар отошел от локальных вершин и балансирует на уровне 92 рублей, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев. Поддержка рубля со стороны фискального периода становится более выраженной, отмечает он. На фоне уплаты налогов, пик которой пришелся на 30 сентября, доллар может укрепиться до 91 рубля, отмечает Шепелев.

Ключевым фактором колебаний валютных курсов сейчас выступают опасения участников рынка относительно проведения платежей по внешнеэкономическим сделкам в иностранных банках, включая расчеты в юанях, поясняет управляющий директор по инвестициям УК «ПСБ» Николай Рясков.

Директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг считает, что на курс рубля сейчас в большей степени влияет спрос импортеров, которые получили возможность увереннее проводить трансграничные платежи. Однако очередные длинные праздники в Китае (День образования КНР отмечается в 2024 году с 1 по 7 октября. — Прим. ред.) и завершение в октябре лицензии Минфина США на операции с Московской биржей и Национальным клиринговым центром (НКЦ) могут вновь привести к росту волатильности и отклонению кросс-курсов, полагает он.

Каким будет курс доллара в октябре

Несмотря на поддержку со стороны налогового периода, рублю так и не удалось перейти к восстановлению, считает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. Окончание налогового периода 30 сентября может способствовать снижению предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, говорит он.

В начале октября эксперт ожидает продолжения тенденции на ослабление национальной валюты. При сохраняющемся повышенном спросе основные мировые валюты могут выйти на новые локальные максимумы. В первой половине октября он не исключает тестирования долларом отметки в 95 рублей и выше. При этом октябрьский налоговый период и рост предложения иностранной валюты со стороны экспортеров способны удержать американскую валюту ниже данной отметки и стабилизировать доллар в верхней половине диапазона в 90–95 рублей, замечает он.

В связи с осторожными прогнозами касательно будущих трансграничных платежей в юанях диапазон колебаний курса доллара на внебиржевом рынке и курса китайской валюты на бирже останется достаточно широким, считает Рясков.

По его прогнозу, курс доллара в ближайшее время будет находиться в пределах 90–95 рублей за доллар. До конца года он не ожидает роста курса выше 100 рублей.

При этом за рубль сейчас играют высокие ставки в экономике, напоминает Шепелев. В октябре есть вероятность еще одного повышения ключевой ставки ЦБ, что будет позитивно для нацвалюты. Но фактор жесткой денежно-кредитной политики не является определяющим и может лишь сдерживать темпы ослабления рубля, продолжает Шепелев.

Решение ЦБ по ставке не оказывает краткосрочного влияния на динамику курса рубля из-за изолированности российского валютного рынка от иностранных портфельных инвестиций, замечает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. И все же ранее на повышение ставки рубль отзывался укреплением, добавляет он.

По мнению Шепелева, в октябре на курс рубля, кроме торгового баланса и монетарного фактора, будут влиять сырьевые котировки, геополитика и валютные интервенции Банка России в рамках бюджетного правила. Негативно могут повлиять на рубль в IV квартале растущие бюджетные расходы и повышенный уровень инфляции, добавляет Потавин.

Шепелев прогнозирует, что курс доллара может близиться к уровню 93 рублей.

Вайсберг из ИК «Регион» также полагает, что доллар по итогам октября может закрепиться на уровне 93 рублей. По мнению Потавина, по итогам октября курс останется в границах 91–94 рублей, а ближе к концу года опустится до 94–96 рублей за доллар.