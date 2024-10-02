Цена газа на лондонской бирже ICE утром в среду поднималась до $460,6 за 1 тыс. кубометров (+3%). Рынок отреагировал на массированный ракетный удар Ирана по Израилю. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9:14 по московскому времени стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах скорректировалась до $458,42 за 1 тыс. кубометров.

1 октября Армия обороны Израиля сообщила о запуске иранских ракет по Израилю. По данным издания The Jerusalem Post, в ходе массированной атаки Иран выпустил в сторону еврейского государства около 400 ракет.

Цены на нефть по итогам третьего квартала рухнули на 17%, несмотря на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Одной из причин падения стоимости энергоносителя стал неожиданно низкий спрос со стороны Китая.