Дефицит бюджета страны ЕС достиг пика

Дефицит бюджета Франции достиг пикового значения с момента образования Евросоюза. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на открытую статистику.

Как отмечается, такая динамика наблюдается при нынешнем президенте Эммануэле Макроне. Минимальным за время правления среднее значение отношения дефицита к национальному ВВП было при Жаке Шираке - 2,8%, при нынешнем президенте Макроне оно составило 5,3%, говорится в публикации.

«На президентство Макрона пришелся один из самых сложных периодов мировой истории и французской в частности - ситуацию с дефицитом бюджета сильно подпортил коронавирусный 2020 год - по его итогам показатель достиг максимального за все 30 лет уровня в 7,68%», - говорится в публикации.

По прогнозам Министерства финансов Франции, по итогам текущего года дефицит бюджета составит 6%. По состоянию на июль этого года показатель уже составил 156,91 миллиарда евро.

Ранее сообщалось, что Минфин РФ повысил оценку дефицита федерального бюджета до 3,296 трлн рублей, или 1,7% ВВП, с текущих 2,12 трлн рублей, или 1,1% ВВП. Изначально закон о бюджете на 2024 год предусматривал дефицит в размере 1,595 трлн рублей, или 0,9% ВВП.