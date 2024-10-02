Мишустин: Россия вошла в четверку крупнейших производителей мяса в мире

Россия вошла в четверку крупнейших производителей мяса в мире, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Lenta.ru

Он отметил, что сельскохозяйственная отрасль России добилась в 2024 году рекордных урожаев. По большинству важных продуктов - по мясу, рыбе, растительному маслу, сахару, зерну - показатели выполнены, подчеркнул Мишустин. Российская газета

«Необходимо наращивать темпы поддержки отечественных сельхозпроизводителей. Сегодня надо повышать доступность кредитования, - указал глава правительства. - Непростое время, но у банка есть специальные инструменты». ТАСС