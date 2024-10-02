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Китай уличили в вытягивании из России трудовых ресурсов

Китайская трудовая экспансия в Россию, о которой много говорили в начале века, уже сошла на нет, и сейчас наблюдается скорее обратная тенденция. Об этом в комментарии радиостанции «Говорит Москва» рассказал директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов.

Китай уличили в вытягивании из России трудовых ресурсов
© Lenta.ru

По его словам, КНР давно уже вытягивает трудовые ресурсы из России, отнимает у кадрового ресурса не только самих россиян, но и граждан среднеазиатских республик, которые могли бы приехать на заработки.

«Я был в Хабаровске и во Владивостоке в этом году — не могу сказать, что там есть засилье китайцев», — объяснил Климанов, добавив, что 15-20 лет назад ситуация была другой.

Ранее аналитики Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ подсчитали, что самые большие проблемы из-за дефицита кадров в России испытывают организации розничной торговли, логистика и строительный сектор, а также сферы услуг, электроэнергетики и пассажирских перевозок.

До этого в Центробанке сообщили, что по итогам второго квартала 2024 года обеспеченность российских компаний кадрами упала до минимума за всю историю наблюдений, составив минус 30,8 пункта.

Экономика
Владимир Климанов
Банк России
РАНХиГС
ВШЭ