ОПЕК предупредили о катастрофическом падении цен на нефть

Цены на нефть могут рухнуть до $50 за баррель, если ОПЕК+ не будет придерживаться лимитов добычи, предупредил саудовский министр энергетики Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. С заявлением он выступил в преддверии запланированной на 2 октября видеоконференции министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которую созвали для оценки ситуации на нефтяном рынке.

По данным WSJ, участники комитета планируют обсудить вопрос «об ослаблении ограничений на добычу в декабре». Эр-Рияд предостерег некоторых участником ОПЕК+, включая Ирак от повышения добычи нефти, напомнив о необходимости соблюдать взятые на себя обязательства.

Ранее финансовый аналитик, экономист Михаил Беляев в разговоре с NEWS.ru заявил, что нефть немного вырастет в цене из-за ситуации на Ближнем Востоке. Эксперт подчеркнул, что на окончательную стоимость повлияет Европа. По его словам, на Западе экономика находится в депрессивном состоянии.

Цены на нефть взлетели на фоне ракетных ударов по Израилю

Вице-премьер Александр Новак до этого заявил, что Россия переживет любые цены на нефть. По его словам, зависимость российской экономики от углеводородов снижается. Если раньше экспорт энергоресурсов приносил половину дохода бюджета, то сейчас — менее 30%.