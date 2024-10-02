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Швецию обвиняют в попытке объявить бедность вне закона

Властей Швеции обвиняют в том, что они «объявили бедность вне закона». Это связано с тем, что правительством ранее были представлены планы по национальному запрету попрошайничества, сообщает The Guardian.

Швецию обвиняют в попытке объявить бедность вне закона
© globallookpress.com

Правоцентристская коалиция, которую поддерживают ультраправые «Шведские демократы», сообщила, что проведет девятимесячное расследование по поводу введения национального запрета на попрошайничество. Лидер группы «Шведские демократы» Линда Линдберг в минувший понедельник подняла вопрос о том, что приезжие из других стран ЕС «выпрашивают милостыню у магазинов». Так, попрошайничество в стране хотят запретить.

Однако после этого с критикой выступила христианская общественная организация, работающая с уязвимыми слоями населения в столице, указывает издание.

«Запрещать попрошайничество или требовать разрешения на попрошайничество - это просто перекладывать проблему в тщетной попытке объявить бедность вне закона», - отметила представитель организации Фанни Силтберг.

Ранее сообщалось, что власти Швеции планируют значительно увеличить размер финансовой поддержки для стимулирования мигрантов к возвращению в их родные страны.