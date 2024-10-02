В ЦБ признали, что поднимать ключевую ставку надо было раньше

Данные по инфляции в стране показывают, что Банку России следовало раньше начать повышать ключевую ставку, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин. Газета.Ru

По его словам, совет директоров ЦБ допускает возможность очередного повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. Заботкин убежден, что инфляция, до сих пор превышающая четыре процента, свидетельствует о том, что Банку России надо было проявить больше решительности и ужесточить ДКП раньше и быстрее. Lenta.ru

Он добавил, что уровень инфляции сформирован не во время ставки в 19%, а средней ключевой ставки за последние 12 месяцев, которая, по оценкам, была в районе 14%. ТАСС