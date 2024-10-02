Цены на нефть взлетели на фоне ракетных ударов по Израилю

Стоимость нефти в среду днем поднялась до 3%, цена одного барреля марки Brent впервые с 3 сентября преодолела отметку в 76 долларов, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные торгов.

К 13.54 мск стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 3,43%, до 76,08 доллара за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI подорожали на 3,69%, до 72,41 доллара.

Ранее министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман заявил, что нефть может упасть в цене до $50 за баррель, если страны ОПЕК+ не будут соблюдать договоренности об ограничении добычи.

В сентябрьском пресс-релизе ОПЕК отмечалось, что в августе 2024 года Саудовская Аравия, Россия, ОАЭ, Кувейт, Алжир и Оман провели две министерские дискуссии с Ираком и Казахстаном. Обеим странам было настоятельно рекомендовано достичь полного соответствия и компенсировать перепроизводство объемов с января 2024 года.