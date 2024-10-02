В ЦБ оценили возможность повышения цели по инфляции

В среднесрочной перспективе возможность повышения цели по инфляции руководством Центробанка (ЦБ) не рассматривается. Об этом заявил заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин, его слова приводит ТАСС.

Напротив, подчеркнул он, совет директоров ЦБ рассматривает возможность понижения цели по инфляции после ее стабилизации в стране. В настоящее время таргет по темпам роста потребительских цен в России установлен на уровне 4 процентов годовых.

Предпосылки для снижения цели по инфляции, добавил Заботкин, появились в конце 2021 года. Однако в 2022-м ситуация изменилась на фоне ввода масштабных торгово-экономических санкций со стороны западных стран. После достижения цели по инфляции, таргет можно будет постепенно понижать, резюмировал Заботкин.

Ранее он заявил, что при ключевой ставке в 7,5 процента годовых годовая инфляция в России сейчас была бы двузначной. В свою очередь, кредиты при таком раскладе не стали бы дешевыми, так как финансовые организации выдавали бы их, исходя из высоких инфляционных ожиданий. До этого в ЦБ спрогнозировали инфляцию в России по итогам 2024 года на уровне выше 6,5-7 процентов. На этом фоне Заботкин подчеркнул, что переходить к ослаблению денежно-кредитной политики (ДКП) пока преждевременно.